Il Chief Football Officer della Juventus Paratici ha messo gli occhi su Sandro Tonali e Ilaix Mariba, centrocampisti classe ’00 e ’03

La Juventus oltre al presente ha sempre pensato al futuro. In questi giorni, Fabio Paratici e il suo braccio Federico Cherubini hanno impostato le strategie per portare in bianconero due giovanissimi talenti: Sandro Tonali del Brescia e Ilaix Moriba del Barcellona. Come anticipato ieri, il secondo del c.f.o. della Juventus era alla gara tra Rondinelle e Perugia per visionare il classe 2000, ma la resistenza di Cellino sarà difficile da sbloccare prima dell’estate, in cui si scatenerà una vera e propria asta. Cosa che i bianconeri vorrebbero evitare, memori del caso Verratti, finito al PSG dopo vari contatti.

Ma la Vecchia Signora è forte anche su Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 della Masìa, la cantera del Barcellona che ha sfornato tante stelle. Il ragazzo ha da poco compiuto i 16 anni e ha appena rifiutato il rinnovo di contratto in blaugrana. Potrà quindi accasarsi dove meglio crede, con due pretendenti a fargli la corte: la Juventus appunto e il Manchester City del maestro Pep Guardiola. Dopo l’affare Pablo Moreno in estate, classe 2002 anche lui prelevato dalla Catalogna, Paratici è fiducioso sulla buona riuscita dell’affare. Portare insieme il “nuovo Yaya Touré” e il “nuovo Pirlo” in bianconero è un’idea che stuzzica non poco la dirigenza della Juventus.