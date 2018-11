Prima e dopo gli impegni di Champions, la Juventus non ha mai perso in campionato: nel 2018 ci sono state 14 vittorie e un pareggio

C’è un dato curioso riguardante la Juventus: prima e dopo la Champions, nell’anno solare 2018, non ha mai perso in campionato. Sono infatti arrivate 14 vittorie e un solo pareggio, tra l’altro recente, l’1-1 in casa con il Genoa. Ecco allora che ritornano le parole di Allegri sui tanti impegni ravvicinati: il tecnico toscano ha spesso detto di non amare le settimane lunghe, preferendo, invece, giocare ogni 3 giorni.

I risultati, quindi, sono dalla sua parte e dimostrano come i bianconeri diano il meglio in questo genere di situazioni. La crescita in ambito europea è ormai assodata e Allegri si aspetta di chiudere nel migliore dei modi questo 2018. In Champions mancano Valencia e Young Boys per mantenere il primato del girone: prima e dopo gli spagnoli la squadra di Allegri se la dovrà vedere con Spal e Fiorentina, mentre prima degli svizzeri ci sarà il big match con l’Inter e successivamente il derby contro il Torino.