Juventus, Chiellini: «Volevo il decimo Scudetto con tutto me stesso»

Il rimpianto di Giorgio Chiellini per la serie scudetto interrotta lo scorso anno: il retroscena dalla docuserie All or Nothing: Juventus

Una delle più brutte sconfitte della Juventus nella scorsa stagione si è consumata all’Allianz Stadium contro il Benevento. Le parole di Giorgio Chiellini da All or Nothing: Juventus dopo il tonfo contro i campani.

SCUDETTO PERSO – «Spero sia l’unica della storia della Juventus in casa contro il Benevento. Speravo di vincere il mio decimo scudetto con tutto me stesso: ho fatto metà della mia carriera da Campione d’Italia, vederlo alzare da altri sarà strano. C’è tanto amaro in bocca per lo scudetto dell’Inter, speravo di arrivare al decimo».