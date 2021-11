Juventus, Christillin: «Delusa da Allegri, dice cose non da lui»

Il membro dell’esecutivo UEFA Christillin ha parlato delle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri

Eva Christillin, membro dell’esecutivo UEFA e tifosa della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di alcune recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri.

ALLEGRI – «Ecco, non è da lui dire certe cose dopo una sconfitta così umiliante e non è da Juventus presentarsi in Champions con questo spirito. rinunciatario. Certo, la squadra vista quest’anno non alimenta grandi speranze, però dopo la vittoria sulla Lazio, dove si è visto finalmente un po’ di gioco, m’aspettavo qualcosa di meglio. È come se fossero due squadre diverse».

ASPETTATIVE – «Mi dispiace doverlo dire perché sono sempre stata un’allegriana convinta ma la risposta è sì. Max è sempre stato un risultatista ma i fatti lo stanno smentendo. Quando prendi un allenatore top e gli fai un contratto ricco e lungo inevitabilmente ti aspetti che incida. Allegri avrebbe dovuto farlo di più, però temo che abbia incontrato più difficoltà del previsto. Con la fama che ha e con il Real in pressing non avrebbe mai accettato di tornare alla Juve se non fosse stato sicuro di poter fare un buon lavoro».

