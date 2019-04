Juventus, contro l’Ajax riflettori su Rugani, erede della BBC

Rugani chiamato a sostituire Chiellini in Ajax-Juventus. E a dimostrare di essere il presente della difesa bianconera

Ora è ufficiale: Daniele Rugani sarà titolare nella sfida decisiva dei quarti di finale, Ajax-Juventus. L’infortunio di Giorgio Chiellini ha concesso all’ex Empoli una chance dal 1′: sarà l’occasione per dimostrare le proprie qualità e scacciare le critiche dei suoi detrattori.

Molti tifosi bianconeri ritengono che Rugani non sia il difensore giusto per raccogliere l’eredità di Chiellini e Leonardo Bonucci. Entrambi i centrali hanno superato la soglia dei 30 anni. Il giovane difensore della Juventus finora ha collezionato soltanto 13 presenze in campionato, anche con la complicità dell’infortunio dell’ex capitano del Milan. Massimiliano Allegri finora lo ha utilizzato con il contagocce.

L’età non è una scusa: 24 anni sono sufficienti per giocare titolari in un grande club. Lo dimostrano Milan Skriniar e Alessio Romagnoli, suoi coetanei. Ovviamente Milan e Inter sono società inferiori per organico alla Juventus in questo momento storico, ed è più facile emergere.

Rugani ha tutte le potenzialità per poter succedere ai suoi colleghi, diventando il pilastro della difesa della Juventus. Il giocatore deve però dimostrare di poter offrire prestazioni di alto livello e di personalità anche e soprattutto in palcoscenici importanti come la Champions League. E la prova del nove arriva stasera.