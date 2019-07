Juventus, Cristiano Ronaldo: «Ecco cosa voglio per la prossima stagione»

Juventus, Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista dall’isola di Madeira. L’asso portoghese non vede l’ora di ricominciare

Cristiano Ronaldo si gode le sue vacanze sull’isola di Madeira con la sua compagna Georgina Rodriguez. Ma l’asso portoghese non vede l’ora di ricominciare la nuova stagione con la maglia della Juventus.

Ai microfoni dei giornalisti di O Jogo, ha suonato la carica: «Sono pronto a dare il massimo per cercare di vincere». L’ex galacticos ha poi commentato il suo soggiorno a Funchal:«Sono orgoglioso di essere qui, di vedere la famiglia, mi fermerò qui per i prossimi due giorni e spero che tutto possa andare per il meglio».