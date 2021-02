Cristiano Ronaldo non smette di segnare e contro il Verona ha realizzato il suo diciannovesimo gol in Serie A con la Juventus

Non solo. Allargando lo sguardo si scopre che l’attaccante della Juventus ha segnato 47 gol nelle ultime 47 partite in Serie A con la maglia bianconera.