Juventus, Cristiano Ronaldo via? Nessuna offerta tra le mani di Mendes

Calciomercato Juventus: l’ipotesi di un addio di Cristiano Ronaldo sembra sfumare anche perché l’agente Mendes non avrebbe in mano alcuna offerta

Le voci di una separazione in estate tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sono cominciate ad aumentare dopo l’uscita dalla Champions dei bianconeri contro il Porto che decreta un forte ridimensionamento dell’operazione CR7.

Il Corriere Torino però illustra la situazione: al momento Jorge Mendes non avrebbe rilevato offerte all’altezza del suo assistito più prestigioso. Nessuna di quelle arrivate all’agente, infatti, sarebbe vantaggiosa come l’attuale contratto in essere tra Ronaldo e la Juventus.