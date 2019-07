Juventus, Cuadrado guarda lontano: «Mi sento felice qui. La mia famiglia vuole rimanere a Torino»

Nella dichiarazione rilasciata da Juan Cuadrado a Il Mattino, durante un evento con uno sponsor, si legge la chiara intenzione del colombiano di rimanere alla Juventus: «Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino».

Non solo: l’esterno bianconero ha anche lanciato un invito a James Rodriguez. Ecco cosa ha detto sul connazionale: «Per James, l’Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui. Sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente»