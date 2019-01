Juventus, Darmian a un passo. In uscita un difensore bianconero, ecco chi

La Juventus ha in pugno Matteo Darmian. Prima che il terzino del Manchester United possa vestire la maglia bianconera, un difensore dovrà lasciare Torino: ecco chi

La Juventus ha praticamente concluso un colpo in entrata volto a rinforzare la retroguardia. Matteo Darmian sta per tornare a Torino, ma questa volta abbraccerà la causa bianconera. Fabio Paratici ha infatti trovato un accordo con il Manchester United per un prestito oneroso di 4 milioni di euro con diritto di riscatto. Probabilmente con il suo arrivo, Leonardo Spinazzola lascerà il club. Il Bologna è molto interessato al terzino dei campioni d’Italia, e lo accoglierebbe, seppur non a titolo definitivo. Anche Massimiliano Allegri conferma la situazione:«Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità».