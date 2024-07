Juventus, c’è la DATA della firma di Thuram: accelerano le parti dopo aver trovato l’ACCORDO DEFINITIVO

Khephren Thruam è pronto a vestire la maglia della Juventus. Ecco la data della possibile firma sul contratto

Manca sempre meno alla fumata bianca per Khephren Thuram alla Juventus. L’ormai ex calciatore del Nizza ha trovato in tutto e per tutto l’accordo con i bianconeri e ora serve solo la firma.

Secondo Marchetti a Sky Sport, le società stanno definendo le ultime pratiche burocratiche e finalizzeranno il passaggio entro questa settimana. Ricordiamo le cifre: 20 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili.