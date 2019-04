Juventus, Di Livio lancia la ‘bomba’ su Rai Sport: «Allegri via a fine stagione»

Di Livio si è detto certo che Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione, intervenendo ai microfoni di Rai Sport

Il tormentone del prossimo calciomercato è servito: Massimiliano Allegri rimarrà ancora sulla panchina della Juventus o andrà via ? Tanti ‘addetti ai lavori’ si sono espressi in merito, quasi tutti per la permanenza del tecnico livornese. Fra i pochi che sono invece certi che Allegri saluterà la Vecchia Signora per cercare ventura altrove c’è Angelo Di Livio, l’ex soldatino della Juventus di Marcello Lippi che non ha dubbi sul futuro del tecnico toscano. Secondo lui Allegri «andrà sicuramente via dalla Juventus a fine stagione».

Di Livio è intervenuto nel corso della puntata di ‘Calcio e Mercato’ in onda su Rai Sport. L’ex esterno di Juve e nazionale, nato a Roma, ha vestito la maglia bianconera per 6 stagioni, dal 1993 al 1999, vincendo anche 3 scudetti, una Champions League e una Coppa Intercontinentale prima di passare alla Fiorentina.