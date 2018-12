Juventus, Dybala e Pogba si incontrano a Parigi: sorrisi e scherzi – FOTO

Dybala e Pogba si incontrano a Parigi a un evento Adidas: gran feeling fra i due, fra scherzi e sorrisi. Il francese tornerà presto a Torino?

Galeotto fu l’evento Adidas in quel di Parigi. Paulo Dybala e Paul Pogba, ex compagni di squadra nella Juventus nella stagione 2015-15, si sono ritrovati due anni dopo per un appuntamento commerciale con il noto marchio tedesco. Dybala e Pogba si incontrano a Parigi: scherzi e grandi sorrisi fra i due calciatori, che chissà, potrebbero nuovamente ritrovarsi in un futuro prossimo nella stessa squadra.

Non è un mistero infatti che la Juventus sogni il ritorno a Torino del centrocampista campione del Mondo con la Francia, ormai in rotta con il manager del Manchester United, José Mourinho. Il rapporto fra i due è ai minimi storici dopo la nuova panchina riservatagli a Liverpool. Gennaio è alle porte e potrebbe riservare grandi soddisfazioni sul calciomercato per i colori bianconeri.

