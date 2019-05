Juventus, Dybala sui social: «Grazie ai tifosi, sempre vicini» – FOTO

Arriva il ringraziamento di Dybala sui social allo staff della Juventus, ma non solo. Le parole del giocatore della Juve – FOTO

Paulo Dybala è soddisfatto della stagione appena conclusasi alla Juventus.

Il giocatore ha pubblicato un post sui social che recita:«La mia quarta stagione in bianconero. Un’altra stagione in cui abbiamo vinto, e in cui ho imparato qualcosa: grazie a tutti i tifosi , sempre vicini. E grazie ai compagni, allo staff, a chi lavora nel club».

Ecco il post originale di Dybala: