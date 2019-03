Juventus-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Empoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano gli azzurri guidati da Aurelio Andreazzoli. Juventus capolista con 75 punti e proveniente dalla prima sconfitta stagionale in campionato, in casa del Genoa; Empoli (25) reduce dal successo casalingo sul Frosinone e a ridosso della zona retrocessione. Nella gara d’andata, successo bianconero al ‘Castellani’ per 2 a 1. Adesso è di nuovo Juventus contro Empoli: bianconeri per avvicinare la festa scudetto, toscani per trovare punti salvezza.

JUVE-EMPOLI 1-0: Ci pensa sempre Moise Kean a togliere la Juve dai guai. Entra e segna grazie all’assist di Mandzukic.