Juventus femminile: arriva anche la Coppa Italia, 2-1 alla Fiorentina in finale

La Juventus femminile prende tutto: Campionato e Coppa Italia. Per le ragazze di Rita Guarino arriva uno storico Double!

Juve pigliatutto, tra maschile e femminile i bianconeri dominano la scena in Italia. Oggi un altro trofeo sulle bacheche bianconere, questa volta quella femminile. La formazione allenata da Rita Guarino ha infatti vinto la Coppa Italia battendo 2-1 in finale la Fiorentina. Dopo aver conquistato il campionato dunque arriva anche la prima Coppa Italia della storia, andando a firmare una storica doppietta in stagione. Decisive le reti di Petronella Ekroth e una perla di Valentina Cernoia, a nulla è valsa invece la rete della Fiorentina con Tatiana Bonetti. Le ragazze bianconere scrivono la storia e salgono per la seconda volta in un anno sul tetto d’Italia.