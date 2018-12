Dybala posta un video in cui l’esterno della Juventus “cerca” lo scudetto perso a Firenze dal Napoli – VIDEO

La Juventus è pronta per affrontare allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina di Pioli. La squadra di Allegri giocherà nell’anticipo di Serie A delle ore 18 con l’obiettivo di seminare il Napoli, che l’anno scorso aveva perso lo scudetto, secondo l’allora tecnico dei partenopei Maurizio Sarri, proprio in occasione del confronto con i viola. O più precisamente in albergo. Gli azzurri, infatti, giocarono una partita molto al di sotto delle loro possibilità, e subirono una netta sconfitta (3-0) che consegnò di fatto lo scudetto ai bianconeri.

I giocatori della Juventus sembrano ricordarsi di questo dettaglio. Dybala, infatti, ha pubblicato un video proprio nell’hotel che ospita a Firenze la squadra. Nel video si vede un divertito Cuadrado che si aggira per i corridoi in cerca di qualcosa (allusione abbastanza esplicita al famoso scudetto).

Ecco il video di Dybala in cui Cuadrado “cerca” lo scudetto perso dal Napoli.