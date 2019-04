Juventus-Fiorentina DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Juventus-Fiorentina, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Dopo il primo match point fallito, la Juventus ha la grande possibilità di festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Contro la Fiorentina, infatti, basterà un punto per stappare lo champagne e celebrare il tricolore. Gli uomini di Allegri vogliono mettersi alle spalle la cocente eliminazione dalla Champions League e per farlo punteranno forte su Cristiano Ronaldo, al rientro in campo in campionato dopo oltre un mese.

Juventus-Fiorentina: pagelle e tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Dabo, Veretout, Benassi, Hancko; Simeone, Mirallas. All. Montella.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Juventus-Fiorentina: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Juventus-Fiorentina: formazioni ufficiali

Juventus-Fiorentina: probabili formazioni

Allegri sceglie la formazione migliore per affrontare la Viola, puntando quasi per intero sul blocco che martedì sera ha perso con l’Ajax. Szczesny tra i pali; linea difensiva a quattro con Bonucci e Rugani centrali, Cancelo a destra e Alex Sandroa sinistra. In mediana, insieme a Pjanic, Emre Can e Matuidi, la novità sarà Cuadrado sulla fascia destra. In avanti, sarà Bernardeschi ad agire al fianco di Cristiano Ronaldo.

Qualche cambio importante anche per Vincenzo Montella, il tecnico non vuole rischiare in vista della semifinale di Coppa Italia di giovedì. Spazio al 3-5-2 con Lafont in porta e la linea a tre collaudata formata da Milenkovic, Pezzella ed il brasiliano Vitor Hugo. Dentro Hancko con l’inserimento di Mirallas lungo il versante destro. In mezzo c’è Edmilson Fernandes con Benassi e Dabo. Non ci sarà nemmeno Jordan Veretout, insieme al francese in panchina anche il colombiano Luis Muriel. Davanti quindi la coppia formata da Simeone e Chiesa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani: Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pjanic, Spinazzola; Kean, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Fernandes, Dabo, Hancko; Simeone, Chiesa. Allenatore: Vincenzo Montella.

Juventus-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.