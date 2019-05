La domanda rimbalza su tutti i siti d’informazione: quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri dopo il divorzio con la Juve?

La madre di tutte le domande dopo quale sarà il prossimo allenatore della Juve, è: adesso quale futuro per Massimiliano Allegri? Da circa un’ora, le strade del tecnico livornese e della Vecchia Signora si sono divise. Tutti gli addetti ai lavori si interrogano sul futuro di Max.

La possibilità più concreta, in questo momento, è che Allegri dopo la rescissione del contratto con la Juventus si fermi per una stagione. In Francia, infatti, continuano a rassicurare sul fatto che Thomas Tuchel abbia la fiducia della proprietà e che continuerà l’avventura alla guida del PSG. Anche se la pista francese rimane quella più calda. Più di un clamoroso approdo all’Inter.