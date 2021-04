Juventus, Galeone: «Non mi sento di escludere il ritorno di Allegri»

Giovanni Galeone ha parlato dell’ipotesi di un ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri

Ai microfoni di Radio Bianconera, Giovanni Galeone ha parlato così dell’ipotesi di un ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri.

«Non mi sento di escludere il ritorno di Allegri. L’anno scorso l’avrei escluso, se lo chiamassero adesso non credo che Max rinuncerebbe per il prossimo anno. In caso di quinto posto bisognerà ricostruire, puntare sui giovani e rifondare. L’ultimo anno che è rimasto alla Juventus non ha avuto solo una richiesta, ne ha avute sei anche molto importanti. Penso a club come PSG e Real».