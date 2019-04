Juventus, giallo Bonucci: problemi nel riscaldamento ma stringe i denti

Fastidio muscolare di Bonucci: De Sciglio era pronto a sostituirlo in Ajax-Juventus, ma il numero 19 tiene duro

Giallo in casa bianconera. Le condizioni di Leonardo Bonucci hanno fatto preoccupare Max Allegri. Il giocatore nel corso del riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare. Il difensore sta stringendo i denti ed è uscito prima rispetto agli altri.

Il tecnico bianconero ha ordinato a Mattia De Sciglio di intensificare il riscaldamento, ma per ora il numero 19 è tra i titolari di Ajax-Juventus. Allegri rischia quindi Bonucci nella speranza che non si acutizzi il dolore: in tal caso perderebbe anche lui dopo Chiellini.