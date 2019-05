Juve, Ibra difende Allegri: «Il bel gioco? Nel calcio conta solo vincere»

Zlatan Ibrahimovic sposa il pensiero di Allegri e conferma che per lui che nel calcio l’importante non è il bel gioco ma solo la vittoria

L’ex attaccante bianconero Zlatan Ibrahimovic, che ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni tra il 2004 e il 2006, direttamente dall’America spalleggia Allegri nella lotta contro chi, nonostante i tanti trofei vinti, continua a criticarlo per la mancanza del bel gioco.

Al termine della gara persa dai suoi Los Angeles Galaxy contro i New York Red Bull infatti il campione svedese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ragazzi nel calcio quello che conta di più è vincere. E’ importante soltanto quello. Se non lo fai ricevi le critiche. Se vinci e senza fare un bel gioco ti criticano lo stesso. Quindi devi decidere cosa fare. Siete voi giornalisti che fate le critiche non il pubblico. L’Ajax vince e gioca bene, è vero. Ma gli altri anni dov’era? Il Barcellona non ha ancora vinto ed è un po’ che non alza la Champions. Date retta a Ibra conta solo vincere, come ha veramente poca importanza».