Oggi pomeriggio un auto con alcuni calciatori della Juventus Primavera si è schiantata contro una volante della polizia: diversi feriti

E’ notizia di pochi minuti fa quella di un grave incidente in corso Potenza a Torino. Una pattuglia della Squadra Volante della Polizia, con i lampeggianti accesi, si è schiantata alle 13 contro un auto all’incrocio con corso Grosseto. Nell’auto c’erano però tre calciatori della Primavera della Juventus. L’impatto è stato talmente violento che un poliziotto è finito in codice giallo, mentre un altro ha riportato ferite lievi. Anche i calciatori della Juve Primavera sono stati feriti e sono stati trasportati via in ambulanza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.