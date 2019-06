Juventus, in arrivo Hamza Rafia dal Lione: i dettagli

Juventus, L’Equipe lancia l’indiscrezione: i bianconeri pronti ad accaparrarsi Hamza Rafia dal Lione. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, la Juventus sta per piazzare un colpo a parametro zero: Hamza Rafia. Il 20enne trequartista dell’Olimpique Lione avrebbe rifiutato il rinnovo con il club francese e andrà in scadenza di contratto.

Rafia si è messo in mostra nella Youth League e potrebbe essere inserito nella formazione Under 23 della Juventus in Serie C. Le due società, che vogliono rimanere in buoni rapporti, hanno in programma un incontro per discutere la buonuscita del giocatore