Juventus, incontro Allegri-Agnelli: ecco tutte le novità

Incontro tra Allegri-Agnelli: l’allenatore bianconero mai così vicino alla conclusione della sua avventura alla Juventus

Il tanto atteso incontro tra il presidente Agnelli e Massimiliano Allegri non è andato in scena oggi: la sensazione, tuttavia, è quella che il rapporto sia ormai destinato a rompersi. Se da un lato il presidente vorrebbe continuare a costruire la Juve del futuro sull’allenatore toscano, dall’altra Paratici-Nedved sembrano intenzionati a spingere per un altro allenatore: Conte in primis.

Nel frattempo, il tecnico evita contatti con i cronisti ed oggi, dopo l’allenamento, è uscito da una porta secondaria. Una cosa è certa: il futuro di Allegri in bianconero non è mai stato così in dubbio.