Juventus, incubo Olivieri: sbaglia rigore decisivo in Italia-Ecuador U20!

Olivieri, che errore! L’attaccante della Juventus U23 sbaglia un rigore decisivo nella finale per il 3° posto tra Italia e Ecuador U20

Olivieri rischia di condannare l’Italia Under 20. L’attaccante della Juventus Under 23 ha sbagliato il calcio di rigore decisivo nel corso della sfida per il 3° posto dei Mondiali contro l’Ecuador.

Dopo aver conquistato il penalty per il fallo subito da Quinteiro, la punta bianconera ha fallito clamorosamente dagli undici metri, con Ramirez che respinge il suo tiro diretto verso la sua sinistra.