Juventus, infortunio Matuidi: problema muscolare, a rischio per il ritorno

Problema al polpaccio per il francese: infortunio Matuidi, il giocatore abbandona la gara. Le condizioni del giocatore della Juventus

Infortunio per Blaise Matuidi. Il giocatore è stato sostituito al 20′ st per un problema muscolare. Il giocatore ha avvertito un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo durante Ajax-Juventus.

Paulo Dybala ha rilevato Matuidi. Le condizioni del mediano non sono ancora chiare, ma al momento è da ritenersi in dubbio per il ritorno. Tegola per Massimiliano Allegri, che ha rischiato di perdere anche Leonardo Bonucci a pochi minuti dalla sfida. Al momento sia la gara della prossima settimana contro l’Ajax sia la sfida scudetto contro la SPAL sono a rischio.