Juventus e Inter, duello a suon di milioni per Cristian Romero del Genoa

Il difensore del Genoa Cristian Romero è finito nel mirino di Juventus e Inter, pronte a sfidarsi anche sui vari Andersen, Barella e Chiesa

Sta per arrivare uno dei momenti più (o meno, dipende dai punti di vista) attesi dell’anno, ovvero il calciomercato invernale. I club di Serie A si muoveranno per cercare rinforzi utili alla rincorsa finale, con tutti i verdetti (Juventus permettendo) ancora aperti. In particolare, Inter e Juventus cominceranno a battagliare per molti obiettivi comuni, con il passaggio di Marotta in nerazzurro che ha creato un’accesa concorrenza. Tra questi c’è sicuramente il nome di Cristian Romero.

Il difensore argentino è arrivato in estate dal Belgrano per meno di 2 milioni di euro e già il suo valore è almeno quintuplicato. Un centrale dotato di fisica e discreta velocità, che da bravo albiceleste non leva mai il piede dai contrasti (chiedere a De Roon). Lanciato da Ivan Juric contro la Juventus allo Stadium, Romero sta sorprendendo gli addetti ai lavori e potrebbe essere un colpo in prospettiva sia per la Vecchia Signora che per la Beneamata. Da una parte arriverà prima o poi il momento di rinunciare a Bonucci e Chiellini, dall’altra servono riserve pronte a esplodere nel caso in cui Miranda dica addio destinazione Brasile. Una battaglia a colpi di euro che avrà luogo già da questo gennaio, con vista sull’estate.