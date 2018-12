Clima disteso nello spogliatoio della Juventus a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Inter. I bianconeri sono sicuri dei loro mezzi

Juventus-Inter non è un match come un altro. Il Derby d’Italia e pronto a regalare ogni anno grandi emozioni, tra grandi prove di forza, agonismo e gigantesche polemiche. Questa sera a Torino si tornerà al confronto tra le due più grandi rivali del calcio italiano.

I padroni di casa, tuttavia, non sembrano particolarmente intimoriti dal match contro i nerazzurri, come dimostra questo video. Nello spogliatoio dell’Allianz Stadium, in cui sono giunti poc’anzi i giocatori, si registra un clima particolarmente disteso. D’altronde, la sicurezza nei propri mezzi è uno dei fattori chiave della forza implacabile bianconera osservata in questo inizio di campionato. Tra qualche allegra chiacchierata e due risate, però, c’è anche chi, come Bernardeschi, riesce a trovare un modo alternativo per concentrarsi.