Il derby d’Italia tra Juventus e Inter non è mai un match banale. Ecco alcune interessanti statistiche che lo dimostrano – VIDEO

Torna Juventus-Inter, torna il derby d’Italia. Una partita da sempre molto sentita, ma che forse quest’anno è destinata a regalare qualcosa in più in termini di importanza, per quanto possa considerarsi decisivo un match d’andata – sia pure tra due avversarie di alta classifica. Ecco alcuni interessanti aspetti capaci di dare qualche valore in più ad uno scontro che comunque è sempre pronto a lasciare il segno.

La vittoria della Juventusdarebbe ancora più slancio agli uomini di Allegri nella lotta alla conquista dell’ottavo titolo consecutivo. I bianconeri eguaglierebbero così la miglior partenza dopo 15 gare nei 5 maggiori campionati europei stabilita in precedenza dal PSG. Dall’altro lato, una vittoria dell’Inter a Torino contro Ronaldo e compagni avrebbe un gigantesco impatto perché riporterebbe sulla Terra una squadra che al momento sembra essere letteralmente di un altro pianeta. Nella Serie A attualmente in corso, nessuno più di Juventus e Inter ha segnato da calcio piazzato, rispettivamente 9 reti per i bianconeri e 8 per i nerazzurri. Anche dal punto di vista del possesso palla, le due compagini risultano le migliori in circolazione.

Sul profilo dei singoli, invece, il confronto non può che proiettarsi sulle stelle dell’attacco Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi: il primo è già andato in doppia cifra giocando tutte le gare; il secondo vanta invece uno score significativo ai danni della Juventus grazie agli 8 gol inflitti nei passati confronti. Emerge poi un ulteriore dato particolarmente interessante. Tra i due attaccanti, Ronaldo ha il pregio di produrre molte più occasioni dell’argentino – si contano 43 tiri in porta contro 15 in favore del portoghese -, ma proprio alla luce di questi dati emerge la freddezza glaciale sotto porta di Icardi, una vera sentenza in area di rigore.