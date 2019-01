Sia la Juventus che l’Inter hanno messo gli occhi sugli scontenti in casa Real Madrid. Isco piace a Paratici, Marotta vuole un centrocampista

Un’Italia formato…Real Madrid! L’ennesima sconfitta dei campioni d’Europa in carica mette in bilico il futuro di molti giocatori alle dipendenze di Florentino Perez. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per i gioielli scontenti e in uscita. In particolare, sulla prima pagina di Tuttosport, il focus è su Isco che piace molto alla Juventus. Un profilo giovane e di spessore, con cui peraltro Cristiano Ronaldo si è trovato alla grande. Ai margini della squadra allenata da Solari (ennesima panchina consecutiva contro la Real Sociedad) lo spagnolo potrebbe essere un affare estivo per i bianconeri.

Ma sempre sulla prima pagina del quotidiano torinese c’è spazio anche per l’Inter, che invece punta Kovacic (se non venisse riscattato dal Chelsea), Kroos e Modric. Il profilo è sempre quello del centrocampista di calibro e personalità, in grado di dare la spinta ai nerazzurri per i grandi traguardi.