Juventus-Inter highlights e gol: le azioni salienti del derby d’Italia – VIDEO

Juventus-Inter highlights e gol: le azioni salienti del derby d’Italia valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

L’attesa per una delle sfide più sentite del campionato italiano è terminata. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il derby d’Italia Juventus-Inter, valido per la 15ª giornata di Serie A. La gara oltre a mettere in campo una rivalità storica, vedrà di fronte due squadre d’alta classifica. I bianconeri, sino ad ora autori di un ruolino di marcia incredibile con 40 punti conquistati su 42 disponibili, occupano la prima posizione con otto punti di vantaggio sul Napoli. Alle spalle dei partenopei, al 3° posto a quota 29, ci sono i nerazzurri che puntano alla qualificazione alla prossima Champions League.

La gara è stata affidata al fischietto Massimiliano Irrati della sezione arbitrale di Pistoia. Il direttore di gara toscano sarà affiancato dagli assistenti Meli e Passeri. Quarto ufficiale sarà invece Daniele Doveri. Al Var saranno presenti Guida e Carbone. Ecco gli highlights di Juventus-Inter: