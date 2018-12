Juventus-Inter, Paratici: «Che sia un match spettacolare»

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato nel pre-partita del Derby d’Italia. Ecco che match si aspetta

A pochi minuti dall’inizio del Derby d’Italia tra Juventus e Inter, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: «Per fortuna non è mio primo Juve-Inter, dopo nove anni posso dire di averne visti parecchi. Sono sempre partite belle da vivere, importanti indipendentemente dalle posizioni in classifica. Speriamo di vedere un bello spettacolo e di far felici i tifosi».

Il ds ha poi aggiunto qualche considerazione anche sulla Joya «Della posizione di Dybala si occupa Allegri, è molto preparato in questo. Paulo è un giocatore straordinario che sa adeguarsi alle partite: il mister è bravo ad indicargli la posizione migliore, ma anche lui si impegna per trovarla. Sta facendo molto bene».