Il settore ospiti dell’Allianz Stadium appare semivuoto durante Juventus-Inter. Un piccolo neo in uno spettacolo finora assoluto

Il Derby d’Italia è giunto al termine del primo tempo. Grande spettacolo a Torino, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto creando diverse occasioni da gol e impegnando spesso i due estremi difensori. C’è chi tuttavia ha deciso di non partecipare alla festa di Juventus-Inter.

Molti tifosi interisti hanno infatti disertato la trasferta dei nerazzurri all’Allianz Stadium. Dalle immagini, risulta evidente come lo spicchio destinato al settore ospiti sia l’unica zona di stadio in gran parte lasciata vuota. Difficile capirne la motivazione, ma sembra che si tratti di una protesta dei tifosi in seguito al mancato ingresso di una parte della Curva Nord per cause non meglio certificate.