Juventus, Isco alla corte di Pirlo? La decisione dello spagnolo

Pirlo vorrebbe il centrocampista del Real Madrid Isco, che avrebbe deciso il suo futuro

Già in passato, Andrea Pirlo spese parole d’elogio per Isco. E adesso che è l’allenatore della Juventus vorrebbe portarlo in bianconero. Secondo quanto riportato da Marca, il calciatore spagnolo avrebbe deciso il suo futuro.

L’intenzione dell’ex Malaga sarebbe quella di restare al Real Madrid, rinnovando il suo contratto in scadenza nel 2022. Niente da fare quindi per Pirlo che non avrà uno dei suoi centrocampisti prediletti.