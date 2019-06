Juventus, Kean: «Quasi sempre bianconero. Futuro? Non so»

L’attaccante della Juventus Moise Kean ha parlato del suo futuro in bianconero e della possibilità di lasciare Torino

Moise Kean e la Juventus: un futuro ancora insieme? Il giocatore ci racconta a SoccerBible, elogiando la società bianconera.

Ecco le sue parole:«Sono sicuro che non ci siano squadre che possono aiutarmi a migliorare come la Juve. Sono nato qui e ho quasi sempre indossato questa maglia bianconera. Ovviamente non so che cosa il futuro riservi ma è certo che darò sempre tutto me stesso».