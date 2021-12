Juventus, lady Rugani: «Daniele non è secondo a nessuno»

Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha parlato così del difensore della Juventus. Queste le sue parole

Intervistata dal Corriere di Torino, Michela Persico ha parlato di Daniele Rugani. Le parole sul suo compagno, difensore della Juventus.

RUGANI – «Non rinneghiamo Cagliari e Rennes. Quella in Francia è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, soprattutto me che, dopo un po’ di paura e qualche difficoltà (avevo partorito da meno di un mese) iniziai a vivere la città, i mercati, i sapori, le passeggiate, i nuovi amici. Tornare in Italia è stato importante, anche per il mio lavoro, ma ero un po’ triste nel lasciare la Francia. Io però non interferisco mai sulle sue scelte lavorative, come non voglio che lui interferisca sulle mie».

JUVENTUS – «Lui non è secondo a nessuno, le gerarchie cambiano in base agli andamenti di partite, allenamenti e della vita stessa. Si allena tantissimo come se dovesse essere titolare ad ogni partita, i dati dicono che viene impiegato poco ma tutto può cambiare dall’oggi al domani anche e soprattutto nel calcio. Ma in casa parliamo d’altro, lui è super sereno e lo sono anche io».