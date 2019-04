Stagione opaca per Dybala. Ora la Juventus prepara la cessione per finanziare i colpi del futuro

La stagione di Dybala è, fino a questo punto, davvero deludente. Ora si ritrova indietro nelle gerarchie di Allegri e la partita incolore contro la Spal di certo non ha aiutato la Joya per riscattarsi.

La Juventus ora pensa seriamente alla cessione. Anche per finanziare eventuali colpi del futuro. In pole sembra esserci l’Atletico Madrid. L’attaccante argentino classe ’93 è in contratto fino al giugno 2022 e per portarlo via serviranno un bel po’ di soldi. Le pretendenti sono avvisate.