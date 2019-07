Juventus, Luca Pellegrini andrà nuovamente in prestito per fare esperienza: alle porte ci sono due squadre di Serie A

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, Luca Pellegrini potrebbe andare in prestito per essere valorizzato. Sul terzino classe 1999 ci sono Sassuolo e Cagliari.

In caso di ipotesi in Sardegna, per Pellegrini sarebbe un gradito ritorno dopo aver militato con i rossoblù in prestito negli ultimi sei mesi.