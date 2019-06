Juventus, nuova inversione di marcia: la maglia cambia ancora – FOTO

Juventus, nuova inversione di marcia: la maglia cambia ancora. Ulteriori novità sul concept design di quella che sarà la prima divisa

Strisce sì o strisce no? Tutte le polemiche derivate dall’uscita della nuova maglia della Juventus per la stagione 2019/20 hanno, se vogliamo, già portato i loro frutti. Le storiche righe verticali della divisa home sono state abbandonate per una più moderna bipartizione verticale che non ha incontrato il favore dei tifosi tradizionalisti.

Ma fermi tutti! Le strisce sono pronte a tornare immediatamente nella stagione 2020/21, per la felicità di quei tifosi che temevano ormai un netto taglio col passato. È quanto svela in anteprima l’affidabile account specializzato La Maglia Bianconera.