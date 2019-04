Juventus, Mandzukic non brilla: ancora una prestazione opaca, il gol è un lontano ricordo

Anche contro l’Ajax Mario Mandzukic è spento: prova opaca e senza occasioni. Il gol manca da Dicembre

Arriva un’altra prestazione anonima per Mario Mandzukic. Alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, il croato non incide ed è quasi sempre assente dal gioco della Juventus. Se in altre occasioni si era distinto nella lotta e nella fase di ripiegamento difensivo, stasera nemmeno quello e la sostituzione al 60′ racconta perfettamente il suo momento un po’ così. Un solo pallone toccato in area, nessun tiro e diversi passaggi sbagliati.

A questo si aggiunge anche l’astinenza dal gol che prosegue dal 22 Dicembre. Nessun gol nel 2019 dove l’infortunio sembra averlo trasformato. Per il proseguo della stagione c’è bisogno del miglior Mandzukic, Allegri lo sa e cerca di recuperarlo, sperando di ritrovarlo brillante come prima già dalla prossima occasione.