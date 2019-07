Juventus Museum: numeri da record, il merito è anche dello Stadium. Visite in forte ascesa per l’esposizione tutta bianconera

Numeri da record per lo Juventus Museum nella stagione 2018/2019. 192.105 persone, crescita del 15% rispetto all’ultima annata, hanno fatto visita al museo bianconero. Se si prende in considerazione tutta la vita dell’esposizione sono 1 .208.200 i visitatori che in questi anni si sono aggirati tra le sale ricolme delle coppe della storia di Madama.

Merito anche della possibilità di effettuare lo lo Stadium Tour: un’esperienza abbinale alla visita, scelta da 130.630 persone, per un totale di 4.500 tour partiti nel corso della stagione.