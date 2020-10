Juventus-Napoli, oggi il possibile ricorso da parte di De Laurentiis

Oggi un nuovo capitolo di Juventus-Napoli con la società di Aurelio De Laurentiis che dovrebbe presentare ricorso alla Corte Federale

Il Napoli nella giornata di oggi dovrebbe presentare ricorso presso la Corte d’Appello Federale della FIGC contro la sentenza dal Giudice Sportivo per gli episodi di Juventus-Napoli.

Lo segnala RadioKissKiss evidenziando che la sentenza non arriverà prima di 10-12 giorni. Il Napoli, per non essersi presentato in campo, è stato condannato ad una sconfitta a tavolino e ad un punto di penalizzazioe.