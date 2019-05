Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Atalanta. Ecco le parole del vicepresidente dei bianconeri

Ecco le parole del vicepresidente dopo l’addio di Allegri e la conferenza stampa:«Non sono stato alla conferenza per motivi di lavoro, mi è dispiaciuto. La società ha preso una decisione, è finito un ciclo in modo naturale. Non si ripeterà più qualcosa del genere alla Juventus secondo me, bisogna fare soltanto i complimenti ad Allegri e lo staff. Sarri? valuteremo, non abbiamo fretta. Abbiamo le idee chiare ma per adesso non c’è nulla di concreto».