Ecco le parole del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. L’analisi dei bianconeri a pochi minuti dall’inizio di Ajax-Juve

Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Ajax-Juventus. Ecco le sensazioni del vicepresidente bianconero:«È una bella partita di Champions, è sempre una gioia vedere queste partite. L’Ajax è una squadra che concede ma è molto pericolosa quando attacca. Sarà una partita aperta. Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo sicuramente fare meglio della trasferta di Madrid. Vorrei vedere la squadra compatta che ho visto contro l’Atletico in casa. Vogliamo fare meglio di Madrid. Sappiamo che l’Ajax crea tantissimo ma ti concede tanto per cui vogliamo un risultato positivo».

Nedved ha anche parlato del recupero di Cristiano Ronaldo, titolare questa sera:«Noi eravamo più cauti e più preoccupati di pensare che non ce l’avrebbe fatta. Lui non è umano, voleva esserci e ce l’ha fatta. Ha lavorato tantissimo è un grande professionista. Lui vive di calcio ogni giorno. Si prepara in maniera maniacale e questi sono i risultati».

Nedved continua parlando di due uomini fondamentali della Juventus, ovvero Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Il primo è assente per infortunio, mentre il secondo giocherà dal 1′:«L’assenza di Giorgio pesa soprattutto per la stagione che sta facendo. È la sua miglior stagione, però, abbiamo altri giocatori stasera che si faranno valere come Bonucci e Rugani. Bernardeschi? Mi aspetto ancora miglioramenti da lui. Ha già fatto passi da gigante, dentro e fuori dal campo. Lui ce l’ha dentro, può migliorare ancora».