Juventus, nessun riscatto per Alvaro Morata a fine stagione

Morata, la Juve avrebbe già deciso il futuro dell’attaccante spagnolo: per lui nessun riscatto dall’Atletico e addio in estate

Come riferito da Marca, il futuro di Alvaro Morata è stato già deciso: lo spagnolo lascerà Torino al termine di questa stagione.

La Juve, infatti, non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono riusciti ad abbassare. Il numero 9 è pronto così a fare ritorno all’Atletico, anche se solo momentaneamente. Simeone, infatti, non ha intenzione di trattenerlo in rosa.