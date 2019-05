Matthijs de Ligt non andrà alla Juventus, ora è ufficiale. Il giovane capitano dell’Ajax, come annunciato da Edwin van der Sar proprio ieri, dovrebbe finire in Liga o in Premier League

Tramonta ufficialmente la pista Juventus per Matthijs de Ligt: il difensore dell’Ajax, ieri ancora nel record nonostante l’eliminazione dei suoi dalla semifinale di Champions League contro il Tottenham, non approderà quasi certamente in bianconero dopo mesi di voci e speculazioni sul suo conto. A renderlo noto già prima del fischio di inizio della partita contro gli Spurs il direttore sportivo dei Lancieri (ed ex portiere juventino) Edwin van der Sar: «Credo che queste siano le ultime partite di de Ligt con noi, ma spero possa fare ancora meglio. È qui da quando era un bambino, ma può arrivare in un grande club: credo che alla fine andrà in Spagna o Inghilterra». Il Barcellona resta l’indiziata numero uno ad acquistarlo.

Conferma netta invece per l’allenatore Erik ten Hag, pure lui accostato ad alcune big (tra cui anche la Juve stessa): «L’obiettivo è che resti con noi anche l’anno prossimo – ha detto van der Sar – . Dovessimo cambiare anche nello staff tecnico, poi ci sarebbe troppo lavoro da fare. Noi speriamo comunque di non vendere troppi giocatori, anche se potremmo comunque contare sui ragazzi del settore giovanile. Vogliamo vendere soltanto due o tre elementi».