Juventus, non solo Moise Kean: preso Alan, il nipote

La Juventus ingaggia il giovane difensore: entrerà a far parte della formazione Esordienti

Moise Kean è protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative: da semplice gregario a freccia in più nella feretra del suo tecnico, Massimilano Allegri. La Juventus punta su Kean: in tutti i sensi. Non solo Moise, tutta la famiglia.

I bianconeri hanno infatti ingaggiato il nipote di Moise Kean. Alan, Kean, è un difensore classe 2007 ed entrerà a far parte della formazione Esordienti. Ha già vestito la maglia bianconera in un’amichevole contro il Monza.