Juventus, occhi al futuro: incontro col Pescara per il giovane Elizalde 

La Juventus punta al futuro: i bianconeri hanno messo nel mirino il terzino sinistro del Pescara, Edgar Elizalde

Quest’oggi è andato in scena a Milano un summit di mercato tra Juventus e Pescara. Nel corso del pranzo, i dirigenti bianconeri hanno incontrato i vertici del Delfino per parlare del futuro di diversi giovani calciatori. Tra cui quello di Edgar Elizalde, terzino sinistro seguito da tempo dal club di Torino. Ma ora, la Juventus sembra voler fare sul serio e di acquistarlo per poi cederlo in prestito in Abruzzo fino al termine della stagione.