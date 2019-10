Juventus, Paratici: «Futuro Mandzukic? Cerchiamo la soluzione migliore»

Il CFO della Juventus Paratici ha commentato le voci sul destino di Mandzukic in maglia bianconera prima del confronto col Bayer Leverkusen

Fabio Paratici ha spiegato a Sky Sport come si sta evolvendo la situazione legata a Mandzukic prima dell’avvio di Juventus-Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni.

«Eravamo d’accordo con Mario di aspettare questa possibilità che c’era di andare in Qatar. Se è a disposizione? Certo. Parleremo con lui per trovare la miglior soluzione possibile per tutti. C’è il Qatar, ci sono altre soluzioni».